Werke von Stefan Ruzowitzky
Folge 1: Evakuierung
5 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Inmitten einer eskalierenden Krise startet eine Evakuierung aus einem fremden Land, um gefährdete österreichische Staatsbürger aus der Gefahrenzone zu retten. Während Spezialkräfte des Jagdkommandos die Sicherung der Landezone übernehmen, erfolgt die medizinische Versorgung von Verletzten. Nach der erfolgreichen Stabilisierung vor Ort gewährleistet ein koordinierter Rückflug die sichere Evakuierung nach Österreich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Werke von Stefan Ruzowitzky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV