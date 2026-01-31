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Werke von Stefan Ruzowitzky

Evakuierung

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
Evakuierung

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Werke von Stefan Ruzowitzky

Folge 1: Evakuierung

5 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Inmitten einer eskalierenden Krise startet eine Evakuierung aus einem fremden Land, um gefährdete österreichische Staatsbürger aus der Gefahrenzone zu retten. Während Spezialkräfte des Jagdkommandos die Sicherung der Landezone übernehmen, erfolgt die medizinische Versorgung von Verletzten. Nach der erfolgreichen Stabilisierung vor Ort gewährleistet ein koordinierter Rückflug die sichere Evakuierung nach Österreich.

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