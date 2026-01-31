Werke von Stefan Ruzowitzky
Folge 4: Schutz im Inneren
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Als Antwort auf die drastisch veränderte Sicherheitslage in Europa verstärkt das Österreichische Bundesheer massiv den Schutz im Inneren, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Durch modernisierte Ausrüstung und Kommunikationsmittel werden die Einsatzkräfte befähigt, ihren komplexen Auftrag zuverlässig bei Tag und Nacht sowie unter allen Umweltbedingungen zu erfüllen.
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Werke von Stefan Ruzowitzky
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Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV