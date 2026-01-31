Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Werke von Stefan Ruzowitzky

Schutz im Inneren

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
Schutz im Inneren

Schutz im InnerenJetzt kostenlos streamen

Werke von Stefan Ruzowitzky

Folge 4: Schutz im Inneren

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Als Antwort auf die drastisch veränderte Sicherheitslage in Europa verstärkt das Österreichische Bundesheer massiv den Schutz im Inneren, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Durch modernisierte Ausrüstung und Kommunikationsmittel werden die Einsatzkräfte befähigt, ihren komplexen Auftrag zuverlässig bei Tag und Nacht sowie unter allen Umweltbedingungen zu erfüllen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Werke von Stefan Ruzowitzky
Österreichisches Bundesheer
Werke von Stefan Ruzowitzky

Werke von Stefan Ruzowitzky

Alle 1 Staffeln und Folgen