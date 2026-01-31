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Werke von Stefan Ruzowitzky

Schutz und Hilfe aus der Luft

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 31.01.2026
Schutz und Hilfe aus der Luft

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Werke von Stefan Ruzowitzky

Folge 5: Schutz und Hilfe aus der Luft

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Angesichts einer veränderten Sicherheitslage steht die Zukunft der Luftstreitkräfte im Zeichen des Schutzes gegen zunehmend nicht konventionelle Bedrohungen, die insbesondere durch moderne Luftangriffsszenarien entstehen. Um die nationale Souveränität zu sichern, wird die kritische Fähigkeitslücke in der bodengebundenen Luftabwehr konsequent geschlossen. Die Einführung neuer Hubschrauber und moderner Transportflugzeuge steigert nicht nur die militärische Schlagkraft, sondern erhöht auch entscheidend die Transportkapazität und Einsatzfähigkeit bei Naturkatastrophen.

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