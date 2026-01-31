Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Werke von Stefan Ruzowitzky

Österreichs Souveränität

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 6vom 31.01.2026
Österreichs Souveränität

Österreichs SouveränitätJetzt kostenlos streamen

Werke von Stefan Ruzowitzky

Folge 6: Österreichs Souveränität

3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Der Schutz der Souveränität findet heute im europäischen Verbund statt, wo frühzeitige Lageinformationen und die koordinierte Abwehr von Angriffen aus der Luft die erste Verteidigungslinie bilden. Während die Luftraumüberwachung durch das bewährte System Goldhaube und leistungsstarke Abfangjäger bereits sichergestellt ist, erfordert die aktuelle Bedrohungslage eine umfassende Fähigkeitserweiterung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Werke von Stefan Ruzowitzky
Österreichisches Bundesheer
Werke von Stefan Ruzowitzky

Werke von Stefan Ruzowitzky

Alle 1 Staffeln und Folgen