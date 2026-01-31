Österreichs SouveränitätJetzt kostenlos streamen
Werke von Stefan Ruzowitzky
Folge 6: Österreichs Souveränität
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Der Schutz der Souveränität findet heute im europäischen Verbund statt, wo frühzeitige Lageinformationen und die koordinierte Abwehr von Angriffen aus der Luft die erste Verteidigungslinie bilden. Während die Luftraumüberwachung durch das bewährte System Goldhaube und leistungsstarke Abfangjäger bereits sichergestellt ist, erfordert die aktuelle Bedrohungslage eine umfassende Fähigkeitserweiterung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Werke von Stefan Ruzowitzky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV