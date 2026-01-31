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Werke von Stefan Ruzowitzky

Grenzschutz

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
Grenzschutz

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Werke von Stefan Ruzowitzky

Folge 2: Grenzschutz

5 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Angesichts bürgerkriegsähnlicher Zustände in unmittelbarer Nähe der Staatsgrenze intensiviert das Bundesheer den Grenzschutz, um die nationale Stabilität zu gewährleisten. Im koordinierten Zusammenspiel aus Panzergrenadieren, der Militärpolizei und einer weiträumig operierenden Aufklärungstruppe geht das Heer entschlossen gegen illegale Immigration und professionelle Schlepperkriminalität vor.

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