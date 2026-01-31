Werke von Stefan Ruzowitzky
Folge 2: Grenzschutz
5 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Angesichts bürgerkriegsähnlicher Zustände in unmittelbarer Nähe der Staatsgrenze intensiviert das Bundesheer den Grenzschutz, um die nationale Stabilität zu gewährleisten. Im koordinierten Zusammenspiel aus Panzergrenadieren, der Militärpolizei und einer weiträumig operierenden Aufklärungstruppe geht das Heer entschlossen gegen illegale Immigration und professionelle Schlepperkriminalität vor.
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Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV