Werke von Stefan Ruzowitzky
Folge 3: Infrastruktur
4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
In Zeiten der hybriden Kriegsführung sieht sich der Staat mit einer komplexen Mischung aus Cyberangriffen, gezielter Sabotage und der ständigen Gefahr von Terror konfrontiert, die gezielt auf die Destabilisierung der Gesellschaft abzielen. Die Sicherung kritischer Infrastruktur, wie zum Beispiel der militärische Schutz eines strategisch wichtigen Kraftwerks, ist dabei essenziell, um einen kaskadenartigen Blackout und den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu verhindern.
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Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV