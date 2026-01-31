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Werke von Stefan Ruzowitzky

Infrastruktur

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
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Werke von Stefan Ruzowitzky

Folge 3: Infrastruktur

4 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

In Zeiten der hybriden Kriegsführung sieht sich der Staat mit einer komplexen Mischung aus Cyberangriffen, gezielter Sabotage und der ständigen Gefahr von Terror konfrontiert, die gezielt auf die Destabilisierung der Gesellschaft abzielen. Die Sicherung kritischer Infrastruktur, wie zum Beispiel der militärische Schutz eines strategisch wichtigen Kraftwerks, ist dabei essenziell, um einen kaskadenartigen Blackout und den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu verhindern.

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