Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Meisterklasse
41 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Vier Sieger aus vorangegangenen Wettkämpfen treten gegeneinander an, um sich ultimativen Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Meisterklasse soll heute in nur fünf Tagen ein anspruchsvolles Schwert schmieden: das schottische Claymore.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC