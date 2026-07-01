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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Schmetterlingsschwert

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 15.07.2026
Das Schmetterlingsschwert

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 3: Das Schmetterlingsschwert

41 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein chinesisches Schmetterlingsschwert.

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