Wettkampf der Waffenschmiede

Sieger der Herzen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 16.02.2026
Sieger der Herzen

Folge 2: Sieger der Herzen

40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Vier ehemalige Teilnehmer, die die Herzen der Fans im Sturm erobert haben, treten heute erneut an die Feuerstellen und schmieden, was das Zeug hält. Eine seltene Waffe soll in diesem Wettkampf gefertigt werden: das Hakenschwert.

Kabel Eins Doku
