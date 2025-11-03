Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Damastmesser

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 14vom 03.11.2025
Das Damastmesser

Das DamastmesserJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 14: Das Damastmesser

37 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Vier Schmiede sollen ein beeindruckendes Damastmesser fertigen. Nach einer bemerkenswerten Runde wird der Schmied, der die Jury am meisten beeindruckt, direkt ins Finale einziehen und die Waffe wählen dürfen, die er schmieden wird. Welcher Schmied wird 10.000 Dollar mit nach Hause nehmen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen