Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 17: Superhelden-Waffen
41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Die Schmiede sollen die ikonischen Waffen aus dem Marvel-Videospiel Midnight Suns nachbilden - in einem gnadenlosen Wettkampf gegen die Zeit. Welche Waffen werden eines mächtigen Marvel-Superhelden würdig sein und dem Gewinner 10.000 Dollar einbringen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC