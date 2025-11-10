Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Superhelden-Waffen

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 17vom 10.11.2025
Superhelden-Waffen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 17: Superhelden-Waffen

41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Die Schmiede sollen die ikonischen Waffen aus dem Marvel-Videospiel Midnight Suns nachbilden - in einem gnadenlosen Wettkampf gegen die Zeit. Welche Waffen werden eines mächtigen Marvel-Superhelden würdig sein und dem Gewinner 10.000 Dollar einbringen?

