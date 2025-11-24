Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das kolossale Samuraischwert

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 21vom 24.11.2025
Das kolossale Samuraischwert

Das kolossale SamuraischwertJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 21: Das kolossale Samuraischwert

41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Als ein junger Vater aus South Carolina verschwindet, hören sich die Ermittler in der Gemeinde des Mannes um und stoßen auf Gerüchte, Rachegelüste und ein Netz aus Lügen. Werden sie für Gerechtigkeit sorgen können?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen