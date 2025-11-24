Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fünf Tonnen Stahl

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 20vom 24.11.2025
Folge 20: Fünf Tonnen Stahl

40 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Die Schmiede müssen Stahl aus fünf Tonnen Schrott bergen. Anschließend kehren zwei Schmiede in ihre Werkstätten zurück, um die längste Waffe in der Geschichte der Sendung zu schmieden - den Friauler Spieß. Dem Gewinner winken 10.000 Dollar Preisgeld.

Kabel Eins Doku
