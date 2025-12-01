Die Frankenstein-KlingeJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 22: Die Frankenstein-Klinge
40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Vier Schmiede müssen aus weggeworfenen Stahlteilen eine Klinge "zusammenflicken". Nach einer Testrunde kehren die beiden verbleibenden Schmiede in ihre Heimschmieden zurück, um die legendäre Hiebwaffe der Kreuzritter zu fertigen. Welcher Schmied wird sich die 10.000 Dollar sichern?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC