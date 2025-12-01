Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Frankenstein-Klinge

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 22vom 01.12.2025
Die Frankenstein-Klinge

Die Frankenstein-KlingeJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 22: Die Frankenstein-Klinge

40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Vier Schmiede müssen aus weggeworfenen Stahlteilen eine Klinge "zusammenflicken". Nach einer Testrunde kehren die beiden verbleibenden Schmiede in ihre Heimschmieden zurück, um die legendäre Hiebwaffe der Kreuzritter zu fertigen. Welcher Schmied wird sich die 10.000 Dollar sichern?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen