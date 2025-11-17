Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 18: Gigantische Klinge
40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Die Schmiede müssen Stahl aus zwei Spiralfedern bergen, die jeweils über 100 Kilogramm wiegen. Daraus sollen gewaltige San-Mai-Klingen entstehen. In ihren heimischen Schmieden arbeiten die Finalisten an einem Paar gigantischer Elefantenschwerter. Dem Gewinner winken 10.000 Dollar Preisgeld.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC