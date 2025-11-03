Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 15: Das Flensmesser
41 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Drei Klingenschmiede treten im historischen Mystic Seaport zu einem Wettbewerb mit nautischem Thema an. Weiter geht es dann in die heimischen Schmieden, um ein maritimes Werkzeug nachzubilden: das Flensing-Messer. Welcher Klingenschmied wird mit 10.000 Dollar davonsegeln?
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
