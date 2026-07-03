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Wien heute
Folge 1168: Wien heute vom 03.07.2026
21 Min.Folge vom 03.07.2026
Tangente wegen Großbrand gesperrt | Diskurs um Hitzefreiregelung und Sommerferien-Vorverlegung | Antisemitischer Übergriff am Lueger Denkmal | Sparzwänge könnten Schockraum-Sperre herbeirufen | Mehr Vowürfe gegen umstrittenen Gynäkologen publik gemacht | Gemeinsames Mitfiebern beim Public Viewing | Meldungen | Inklusionskonzert eröffnet das Donauinselfest | Blick zum Donauinselfest
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