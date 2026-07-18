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Wien heute

Wien heute vom 18.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1183vom 18.07.2026
Wien heute vom 18.07.2026

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Folge 1183: Wien heute vom 18.07.2026

20 Min.Folge vom 18.07.2026

19-Jähriger durch Messerstiche in Favoriten verletzt | Starkregen schickte Feuerwehr in Dauereinsatz | So wird das Eigenheim einbruchsicher | Schiedsrichterin Sara Telek im Porträt | Bei uns: FIFA-Schiedsrichterin Sara Telek | Meldungen | Echt gut: Brunch-Lokal "Mill“

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