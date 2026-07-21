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Wien heute
Folge 1186: Wien heute vom 21.07.2026
20 Min.Folge vom 21.07.2026
Neue Vorwürfe in Causa Marktamt | Bürgermeister Ludwig stellt sich hinter WK-Präsident Ruck | Ex-Rechnungshof-Präsident über Korruption, Postenschacher und Freunderlwirtschaft | Ermittlungen gegen Bezirksvorsteher Nevrivy (SPÖ) eingestellt | Samariterbund warnt vor Badeunfällen | Meldungen | "Wien heute Nacht": Gute Stimmung am Würstelstand
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