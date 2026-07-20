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Wien heute vom 20.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1185vom 20.07.2026
Wien heute vom 20.07.2026

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Wien heute

Folge 1185: Wien heute vom 20.07.2026

20 Min.Folge vom 20.07.2026

Gesprächsprotokolle: Druck auf WKW-Präsident Walter Ruck steigt | Dürre in der Unteren Lobau bedroht Tier- und Pflanzenwelt | Junge Wiener entwickeln ersten kommerziellen Satelliten | Sport im Studio: Nach der Fußball-WM | Meldungen | Hautkrebs-Prävention: Hautärzte kommen ins Gänsehäufel | "Wien heute Nacht": Bundesheer-Sanitäter trainieren für den Ernstfall

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