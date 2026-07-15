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Wien heute vom 15.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1180vom 15.07.2026
Wien heute vom 15.07.2026

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Folge 1180: Wien heute vom 15.07.2026

21 Min.Folge vom 15.07.2026

Mitarbeitende erheben schwere Vorwürfe gegen Marktamt-Chef Kutheil | Gewerkschaft fordert Hitzeschutz-Maßnahmen für Essenszusteller | Früherer Erntebeginn und Ertragseinbußen: Trockenheit fordert Wiener Landwirtschaft | Im Studio: Marc Olefs, Klimaforscher GeoSphere | Aufdringliche Pfandsammler: Wo die Grenzen liegen | Meldungen

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