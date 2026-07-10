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Wien heute vom 10.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1175vom 10.07.2026
Wien heute vom 10.07.2026

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Folge 1175: Wien heute vom 10.07.2026

19 Min.Folge vom 10.07.2026

12-Jähriger verletzt drei Jugendliche mit Messer | Ermittlungen nach Todesfall in Justizanstalt Josefstadt | Stadt eröffnet zweites Drogenanalysezentrum | Zeisel (Leiterin "Dialog"-Suchthilfe): "Kokain ist sehr verbreitet" | Männer vernachlässigen psychische Gesundheit | US-Wissenschafter verschlägt es nach Wien | Meldungen | Tunnelbohrarbeiten für U2-Ausbau fertig

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