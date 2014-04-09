Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 38Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 38: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 38
Der Streit zwischen Paul und Marlene erreicht nun auch das LVL7 und Kaspar gerät zwischen die Fronten des Konflikts: Sowohl Paul als auch Marlene sind überzeugt, nicht mehr mit dem jeweils anderen zusammenarbeiten zu können und fordern von Kaspar, sich für eine Partei zu entscheiden. Doch Kaspar hat endgültig die Schnauze voll – und entscheidet sich ganz anders… Tiziano und Schorsch lernen die attraktive Italienerin Alessia kennen. Schorsch ist davon überzeugt, dass sie die ideale Frau für Tiziano wäre und macht ein Date für ihn klar. Doch Tiziano ist gar nicht so begeistert. Mit einer Italienerin will er sich nicht treffen. Schorsch versteht die Welt nicht mehr, bis er hinter Tizianos Geheimnis kommt. Theresa ist total irritiert, als Chris den Tag nicht mit ihr verbringen will – haben sie beide vielleicht alles etwas überstürzt? Theresa gibt deshalb vor, darüber ganz froh zu sein, weil sie selbst auch keine Zeit gehabt hätte. Die Wege der beiden trennen sich, die Aussage des jeweils anderen hinterlässt allerdings einen faden Beigeschmack. Die noch so junge Beziehung droht zu enden, bevor sie richtig begonnen hat.
