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Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 72

ATVStaffel 1Folge 72vom 22.04.2015
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 72

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Wien - Tag & Nacht

Folge 72: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 72

47 Min.Folge vom 22.04.2015Ab 12

Theresa hat Geburtstag, doch sie hat niemandem davon erzählt - selbst Chris nicht. Seit ihrem 18. hat sie ein Geburtstags-Trauma. Durch Jürgen kommt das Geheimnis jedoch heraus. Die WG organisiert eine Überraschungsparty. Theresa bekommt das mit und kriegt Panik. Erst durch Chris liebevolle Unterstützung kann sie ihr Trauma überwinden und gibt ihrem Geburtstag eine Chance. Ob das gut geht? Jasmin und Konstantin haben die Nacht miteinander verbracht und wachen nebeneinander auf. Beide sind mit der Situation total überfordert und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sie gehen zusammen frühstücken und werden von Schorsch und Manu überredet einen gemeinsamen Tag zu verbringen. Ein Pärchen-Nachmittag? Jasmin und Konstantin machen sich darüber lustig. Doch dann entsteht ein gemeinsames Foto, das sie ahnen lässt, wie sie wirklich zu einander stehen... Marlene trifft sich heimlich mit Leonies Vater Stefan. Sie will herausfinden, was für ein Typ er inzwischen geworden ist, denn Leonie möchte unbedingt seinen Namen wissen. Als Marlene Stefan erzählt, dass sie eine gemeinsame Tochter haben, flippt der total aus. Er will nichts mit Leonie zu tun haben. Marlene trifft eine folgenschwere Entscheidung...

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