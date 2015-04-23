Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 73Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 73: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 73
Leonie taucht völlig frustriert bei Mara und Franz auf. Sie hat erfahren, dass Marlene sie wegen ihres Vaters belogen hat. Da sie einfach nur alles vergessen will, nimmt sie von Mara Drogen an. Franz versucht sie davon abzuhalten, doch sie zieht eine Überdosis und bricht zusammen. Der Notarzt tut alles, um Leonie zu retten. Kaspar ist schockiert, als er am Morgen feststellt, dass sein Bruder Jonas eine illegale Facebook-Party im LVL7 veranstaltet hat. Und zu allem Überfluss ist auch noch das Mischpult verschwunden. Kasper reicht es. Er will Jonas zurück nach Hause schicken. Doch Jonas haut vorher ab. Als Kasper von Paul erfährt, dass Paul das Mischpult zur Reparatur gebracht hat, sieht er ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Doch wo ist Jonas? Tiziano hat Sex mit der reifen Silvia und ganz nebenbei macht die ihm teure Geschenke. Als sie auf eine Freundin von Silvia treffen, verleugnet Silvia Tiziano jedoch. Was ist das denn? Tiziano fühlt sich benutzt und will die Sache beenden. Er macht sich auf den Weg zu Silvias Villa um einen Schlussstrich zu ziehen. Doch dann kommt alles anders...
