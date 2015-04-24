Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 74Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 74: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 74
Marlene ist sauer auf Franz. Sie gibt ihm die Schuld, dass Leonie mit Drogen in Kontakt gekommen ist. Sie macht sich aber auch selbst schwere Vorwürfe mit zu Leos Absturz beigetragen zu haben. Schließlich hat sie Leo angelogen und behauptet, sie wisse nichts über ihren Vater. Also entschließt sie sich Leonie die Wahrheit zu erzählen. Tiziano hat sich auf eine Affäre mit Silvia eingelassen. Ab und an erhält er von ihr Geschenke. Ist doch nicht schlimm, denkt Tiziano. Als Schorsch jedoch davon erfährt, stellt er Tiziano zur Rede. Ist er jetzt ein Callboy, oder was? Tiziano wehrt ab, er lasse sich nicht aushalten! Dann braucht sein Vater jedoch überraschend 800 Euro und Tiziano fährt zu Silvia. Nach dem Sex bekommt er das Geld, fühlt sich aber wie der letzte Dreck. Vickys Mitbewohnerin Julia hat sich als Kellnerin in Jürgens Bar beworben. Das passt Vicky gar nicht. Sie vermutet, dass Julia sich ihrer Ex-Affäre Jürgen an den Hals werfen wird. Deswegen ringt Vicky Jürgen ein Versprechen ab...
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