Steinalt, aber lebendig / Streiche bis zum AbwinkenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.08.2026: Steinalt, aber lebendig / Streiche bis zum Abwinken
22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Um Geheimnisse aus der Vergangenheit aufzudecken, nutzt Lisa ihre Technologie und erweckt einen gefrorenen Höhlenmenschen. // Um den Streichekrieg zwischen der Fairway University und ihrem Rivalen Par College zu gewinnen, braucht Lori Luans Hilfe.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Action
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon