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Folge vom 29.06.2026: Der Fluch der Mumie
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Als Mom bei der Arbeit einen Reiseartikel bekommt, nimmt sie die ganze Familie auf einen Roadtrip quer durchs Land mit. Doch die Reise wird holprig, als Lincoln versucht, Moms Reiseroute zu ändern und zu Dr. Seltsams Bizarritorium zu gehen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon