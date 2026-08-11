Die Tauben-Party / Schlaflos in Royal WoodsJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 11.08.2026: Die Tauben-Party / Schlaflos in Royal Woods
22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Als Sergio bei den Louds bleibt, wird es schwierig, als er keine Zeit mit den Haustieren verbringen will. // Da es nicht gelingt, Lily zum Schlafen zu bringen, macht sich Mama mit ihr auf eine Fahrt, bei der sie zufällig einen Einbruch beobachtet.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon