Geburtstag - nein, danke / Nachsitzen mit ZachJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.06.2026: Geburtstag - nein, danke / Nachsitzen mit Zach
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Lucy ist vom alljährlichen Geburtstagstrubel genervt und spricht einen Zauber, damit ihre Familie vergisst, welcher Tag heute ist. // Als Zach nachsitzen muss, versuchen Rusty und der Rest ihrer Freunde, ihn abzuhärten, um ihn darauf vorzubereiten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon