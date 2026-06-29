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Willkommen bei den Louds

Geburtstag - nein, danke / Nachsitzen mit Zach

NickelodeonFolge vom 29.06.2026
Geburtstag - nein, danke / Nachsitzen mit Zach

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Folge vom 29.06.2026: Geburtstag - nein, danke / Nachsitzen mit Zach

22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

Lucy ist vom alljährlichen Geburtstagstrubel genervt und spricht einen Zauber, damit ihre Familie vergisst, welcher Tag heute ist. // Als Zach nachsitzen muss, versuchen Rusty und der Rest ihrer Freunde, ihn abzuhärten, um ihn darauf vorzubereiten.

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