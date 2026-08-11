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Willkommen bei den Louds

Lebwohl, Tanya! / Dantes Geheimnis

NickelodeonFolge vom 11.08.2026
Lebwohl, Tanya! / Dantes Geheimnis

Lebwohl, Tanya! / Dantes GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 11.08.2026: Lebwohl, Tanya! / Dantes Geheimnis

22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Leni muss ihre Mannequin-Freundin Tanja vor Ms. Carmichael beschützen, die das "Reininger" aktualisiert. Dante vergräbt ein Geheimnis auf dem Royal Woods Friedhof. Doch dann muss er verhindern, dass der Bestatterclub herausfindet, worum es geht.

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