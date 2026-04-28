Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 28.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 28.04.2026: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 28.04.2026
56 Min.Folge vom 28.04.2026
Wenn Schlager schwebt und Alter glänzt: Fischer und Rösinger bringen Würze zu Stermann und Grissemann. Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen diesmal Schlagerstar Helene Fischer, die über ihre Karriere und ihre spektakuläre 360°-Show, akrobatische Herausforderungen und kommende Highlights für ihre Fans spricht. Lebenskünstlerin Christiane Rösinger liefert humorvolle und bissige Einblicke ins Älterwerden. Mit Witz, Musik und bissigen Tipps sorgt das Duo für eine besondere Ausgabe der Sendung. Bildquelle: ORF/ Klaus Titzer
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