Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 05.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 05.05.2026: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 05.05.2026
55 Min.Folge vom 05.05.2026
Wenn Alfons Haider ins Schwärmen gerät, Alex Beer düstere Spuren zieht und Cosmo loslegt, ist Stimmung garantiert. Stermann und Grissemann sprechen mit Alfons Haider über sein Buch "Meine Mama, die Löwin" und seine Rolle in "La Cage aux Folles" bei den Seefestspielen. Bestseller-Autorin Alex Beer berichtet über ihre historischen Krimireihen rund um Emmerich und Blom. ESC-Teilnehmer Cosmo sorgt mit seinem Dance-Pop-Song für die musikalische Schlussnummer und prüft das Publikum auf dessen "Tanzschein". Bildquelle: Bildquelle: ORF/ Hans Leitner
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