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Willkommen Österreich

Willkommen Österreich vom 24.02.2026

ORF1Folge vom 24.02.2026
Willkommen Österreich vom 24.02.2026

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Willkommen Österreich

Folge vom 24.02.2026: Willkommen Österreich vom 24.02.2026

55 Min.Folge vom 24.02.2026

An der Seite der feinfühligen Autorin Monika Helfer zeigt Christian Wehrschütz Präsenz – nicht nur in Krisengebieten, sondern auch im Studio von Stermann und Grissemann. Stermann und Grissemann sind zurück und servieren trotz Fastenzeit ein üppiges Menü der Abendunterhaltung! Neben dem "Maschek" begrüßen sie ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, der über 25 Jahre Frontlinien berichtet, sowie Bestsellerautorin Monika Helfer mit neuem Buch und Gedichtband. Pointierte Talks, große Themen und garantiert kein bisschen schwere Kost im Marx Palast! Bildquelle: ORF/ Hans Leitner

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