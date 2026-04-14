Willkommen Österreich vom 14.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 14.04.2026: Willkommen Österreich vom 14.04.2026
55 Min.Folge vom 14.04.2026
Eurovision-Vibes aus dem Glasstudio, Show-Feeling am Rathausplatz und exklusive Einblicke in Dreharbeiten zwischen Wien und Thailand. Ö3-Moderatorin Anna Kratki gibt Einblicke in die Eurovision-Woche, die sie aus dem Glasstudio am Wiener Rathausplatz moderiert. Gemeinsam mit Philipp Bergsmann stimmt sie das Publikum auf die Show ein und erzählt, wie es ist, eine der meistgehörten Sendungen Österreichs zu leiten. Danach berichten die Schauspieler Christoph Krutzler und Frederick Lau von den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie „Crooks“, die diesmal unter anderem in Wien und Thailand entstand. Bildquelle: ORF/ORF/Hans Leitner
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