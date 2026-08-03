Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips vom 04.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 03.08.2026: Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips vom 04.08.2026
25 Min.Folge vom 03.08.2026
Ein Wiedersehen mit den bekanntesten Parodien, Sketches und Außenreportagen aus fast 20 Jahren "Willkommen Österreich": Stermann und Grissemann überzeugen als "Die Fischers", in "Soko Donau" und als schräge TV-Köche "Andi und Alex". Dazu kommen bissige Persiflagen auf Hofer, Van der Bellen, Kickl und Fellner, Kultmomente aus "Liebesgschichten und Heiratssachen" sowie Auftritte von Hermes, Hazel Brugger und Maschek. Bildquelle: ORF
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