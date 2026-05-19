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Willkommen Österreich

Willkommen Österreich vom 19.05.2026

ORF1Folge vom 19.05.2026
Willkommen Österreich vom 19.05.2026

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Willkommen Österreich

Folge vom 19.05.2026: Willkommen Österreich vom 19.05.2026

56 Min.Folge vom 19.05.2026

Große Rollen, kleine Katastrophen und zwölf Punkte für den Schmäh. Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen bei „Willkommen Österreich“ Comedian Gernot Kulis und Schauspielerin Gerti Drassl. Neben Talk über Familienchaos, Bühnenmomente und neue Projekte gibt’s auch den satirischen Wochenrückblick inklusive ESC, Eisheiligen und Maschek. Musikalisch sorgen die ESC-Herzensvertreter der „Dienstag Nacht Kapelle“ für zwölf Punkte. Bildquelle: ORF/ Hans Leitner

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