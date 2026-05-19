Willkommen Österreich vom 19.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 19.05.2026: Willkommen Österreich vom 19.05.2026
56 Min.Folge vom 19.05.2026
Große Rollen, kleine Katastrophen und zwölf Punkte für den Schmäh. Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen bei „Willkommen Österreich“ Comedian Gernot Kulis und Schauspielerin Gerti Drassl. Neben Talk über Familienchaos, Bühnenmomente und neue Projekte gibt’s auch den satirischen Wochenrückblick inklusive ESC, Eisheiligen und Maschek. Musikalisch sorgen die ESC-Herzensvertreter der „Dienstag Nacht Kapelle“ für zwölf Punkte. Bildquelle: ORF/ Hans Leitner
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