Willkommen Österreich vom 26.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 26.05.2026: Willkommen Österreich vom 26.05.2026
55 Min.Folge vom 26.05.2026
Ina Regen präsentiert ihr neues Album, während Reinhard Haller die stille Macht des Schweigens ergründet. Ina Regen präsentiert ihr persönliches Album "Revolution der Liebeslieder" und spricht über musikalische Kraft, biografische Inspirationen und ihren Weg zurück zu sich selbst. Reinhard Haller erläutert sein neues Buch "Toxisches Schweigen", das die Dynamik gezielter Nicht-Kommunikation beleuchtet. Beide Gäste geben Einblick in ihre Arbeit, Erfahrungen und die Wirkung von Musik und Psychologie. Bildquelle: Hans Leitner
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