Willkommen Österreich vom 09.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 09.06.2026: Willkommen Österreich vom 09.06.2026
56 Min.Folge vom 09.06.2026
Von Mode bis Meteorologie: Christa Kummer und Jorge Gonzales bringen Glanz und Geschichten auf die Bühne. Jorge Gonzalez, bekannt aus "Let’s Dance" und "Germany’s Next Topmodel", spricht über Glamour, neue Projekte und seine Designlinien. Christa Kummer erzählt humorvoll aus ihrem Buch "Niemals ohne High Heels" und ihrer Leidenschaft für Schuhgeschichte. Maschek sorgen für stimmliche Akzente, bevor Heinz aus Wien und Nino aus Wien mit "Gezeichnet fürs Leben" den Abend musikalisch abschließen. Bildquelle: Hans Leitner
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