Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips vom 18.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 17.08.2026: Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips vom 18.08.2026
26 Min.Folge vom 17.08.2026
Die besten Parodien, Sketches und Außenreportagen aus fast 20 Jahren sorgen für ein Wiedersehen mit den großen Klassikern des Kultformats. Zu den Highlights zählen etwa der grinsende Norbert Hofer, den kettenrauchenden Alexander Van der Bellen, den bellenden Herbert Kickl und die füllige Verlegerlegende Wolfgang Fellner. Nicht fehlen dürfen die ganz speziellen "Liebesgschichten und Heiratssachen", die Außenreporter Hermes, Dave, Mark Carnal und Hazel Brugger sowie die Synchron-Anarchos von Maschek. Bildquelle: ORF
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