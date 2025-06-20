Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 40vom 20.06.2025
Roma: Erster Roma Fußballverein in Österreich | Ceši: Eduard Harant 95. Geburtstag | Slovenci: Gedenkfeier am Peršmanhof | Slováci: Komponistin Jana Kmitová | Magyarok: Die Szimak Kapelle in Balf | Hrvati: Kinderwallfahrt in Güttenbach/Pinkovac

