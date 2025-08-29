WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 45: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 29.08.2025
Hrvati: Moderner Dorftrommler in Unterpullendorf/Dolnja Pulja | Ceši: Tschechische Kinder im Chor der Volksoper | Slováci: Poetry Slam Künstlerin | Roma: Verschwundene Romasiedlung Langental | Slovenci: Together Point Bleiburg/Pliberk | Magyarok: Picture On in Bildein
Copyrights:© ORF 3