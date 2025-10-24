WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
Folge 50: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 24.10.2025
Das Fernsehmagazin für Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn mit folgenden Themen: *) Magyarok / Erntedankfest in Unterwart *) Roma / Post meridiem Band *) Slováci / Logopädin gibt Tipps *) Ceši / Porträt des Schriftstellers Michael Stavaric *) Hrvati / 200 Jahre alte Fresken in Hornsteiner Kirche entdeckt *) Slovenci / Goldenes Priesterjubiläum Graz
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3