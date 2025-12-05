WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 53: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 05.12.2025
Hrvati: Stricken und Häkeln für den guten Zweck | Roma: Dialog mit Volksgruppen im Parlament | Ceši: Tschechische Literatur auf Reisen | Magyarok: Ungarische Literatur auf der Buch Wien | Slovenci: Claus-Tandems - junge Journalisten präsentieren Arbeiten | Slováci: Ballett, Artistik und Boxen für Jung und Alt
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