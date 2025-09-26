WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
Folge 47: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 26.09.2025
Magyarok / Kreativcamp für Kinder | Roma / Einzige Kinderzeitung in Burgenlandromani | Hrvati / Weinlese in Wulkaprodersdorf | Slováci/ Paintographie | Cesi / Königreich der Eisenbahnen | Slovenci /50. Puppen- und Theaterwokshop
