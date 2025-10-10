Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 49vom 10.10.2025
Folge 49: WIR - Das Volksgruppenmagazin

30 Min.Folge vom 10.10.2025

Das Fernsehmagazin für Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn mit folgenden Themen: Slováci: Nordic Walking in Wien | Magyarok: Acht Ungarn in Wien | Ceši: Wenzelkirtag | Slovenci: Traumberuf Lehrer? | Roma: Ausstellung Ruzsa Lakatos | Hrvati: Wallfahrt in Loretto Moderation: Kristina Buconjic Redaktion: Katharina Graf-Janoska

