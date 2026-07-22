Witness to Murder - Digitale Zeugen
Folge 1: Zweifelhaftes Alibi
41 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 16
Die 24-jährige Sydney Sutherland verschwindet während einer Jogging-Runde auf einer einsamen Straße in der Einöde von Arkansas. Digitale Forensiker versuchen, Daten aus ihrem Handy und ihrer Smart Watch zu erhalten. Einer der Suchhelfer verhält sich verdächtig, und die Beamten entdecken auf seinem Handy verstörendes Material.
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Witness to Murder - Digitale Zeugen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC