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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Zweifelhaftes Alibi

PULS 24Staffel 1Folge 1vom 22.07.2026
Zweifelhaftes Alibi

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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Folge 1: Zweifelhaftes Alibi

41 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 16

Die 24-jährige Sydney Sutherland verschwindet während einer Jogging-Runde auf einer einsamen Straße in der Einöde von Arkansas. Digitale Forensiker versuchen, Daten aus ihrem Handy und ihrer Smart Watch zu erhalten. Einer der Suchhelfer verhält sich verdächtig, und die Beamten entdecken auf seinem Handy verstörendes Material.

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