Tod im ScheinwerferlichtJetzt kostenlos streamen
Witness to Murder - Digitale Zeugen
Folge 6: Tod im Scheinwerferlicht
42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 16
Kurz vor seinem Tod durch mehrere Messerstiche, setzt der 31-jährige Mitchell Jones Jr. einen Notruf ab. Während der Ermittlungen hilft eine Art digitaler Umriss des Tatorts, den Killer zu identifizieren.
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Witness to Murder - Digitale Zeugen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC