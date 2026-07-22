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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Tod im Scheinwerferlicht

PULS 24Staffel 1Folge 6vom 05.08.2026
Tod im Scheinwerferlicht

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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Folge 6: Tod im Scheinwerferlicht

42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 16

Kurz vor seinem Tod durch mehrere Messerstiche, setzt der 31-jährige Mitchell Jones Jr. einen Notruf ab. Während der Ermittlungen hilft eine Art digitaler Umriss des Tatorts, den Killer zu identifizieren.

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