Witness to Murder - Digitale Zeugen
Folge 2: Unter dem Radar
43 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 16
Zwei Klassenkameraden im Teenager-Alter verschwinden im Abstand von nur wenigen Wochen, und ihre Mütter flehen die Polizei an, Ermittlungen aufzunehmen. Nachdem den Beamten der Ernst der Lage klar wird, prüfen sie die Handys einer Gruppe potenzieller Verdächtiger.
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Witness to Murder - Digitale Zeugen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC