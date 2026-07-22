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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Unter dem Radar

PULS 24Staffel 1Folge 2vom 22.07.2026
Unter dem Radar

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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Folge 2: Unter dem Radar

43 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 16

Zwei Klassenkameraden im Teenager-Alter verschwinden im Abstand von nur wenigen Wochen, und ihre Mütter flehen die Polizei an, Ermittlungen aufzunehmen. Nachdem den Beamten der Ernst der Lage klar wird, prüfen sie die Handys einer Gruppe potenzieller Verdächtiger.

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