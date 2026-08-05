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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Nachrichten aus dem Nichts

PULS 24Staffel 1Folge 5vom 05.08.2026
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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Folge 5: Nachrichten aus dem Nichts

43 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 16

In Austin, Texas, verschwindet die 21-jährige Julie Ann Gonzalez spurlos. Die Polizei findet keine Hinweise zu dem Verbleib der jungen Frau, doch als schließlich die Mutter ihres Ex-Ehemanns eine merkwürdige Entdeckung in ihrem Garten meldet, sind die Ermittler alarmiert.

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